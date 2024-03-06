Flaş.. Flaş… Tüpe zam geldi

Özlem Kıral
Flaş.. Flaş… Tüpe zam geldi
Zam furyası hız kesmeden devam ediyor. Zamların şimdi ki durağı ise ev tipi tüpü oldu. 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ev tüpü fiyatında beklenen zam gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’den yapılan açıklamaya göre, 12 kg'lik tüp gazı fiyatı 718 TL'ye yükseldi.
Hayat pahalılığı her geçen gün artmaya devam ediyor. A’dan Z’ye her şeye gelen zamlar, vatandaşın sırtında kambur oluyor.

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Maaşlar yükselirken, maaşlarla beraber her şeyin fiyatı da yükseliyor. Maaşlarda ceplere girmeden buhar olup gidiyor.
Zamların bu sefer ki durağı ise ev tipi tüpler oldu. 12 Kg’lik bir tüpün fiyatı 718 TL’ye yükseldi. Artık vatandaş evinde yemekte yapamayacak hale geldi.
Ev tüpü fiyatlarına gelen bu zam, vatandaşların tepkisine neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, zammın çok yüksek olduğunu ve vatandaşı ezdiğini söyledi. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için bu zammın büyük bir yük olacağı savunuldu.

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