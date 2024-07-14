İnekleri rengarenk süsleyip yaylaya yürüdüler

Kaynak: İHA
İnekleri rengarenk süsleyip yaylaya yürüdüler

Gelin gibi süslenen inekleri ile Büyükoba Yaylası'na yola çıkan yaylacılar, yağmura rağmen renkli görüntüler oluşturdu. Festivalin amacı, geleneksel yayla göçünü yeni nesillere tanıtmak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gelenekselleşen Akpınar Büyükoba Yaylası Göç Festivali, bu yıl dördüncü kez düzenlendi. İlki 2018 yılında yapılan festival, Akpınar Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin organizasyonu ile bugün gerçekleştirildi. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü.

Festivalin en dikkat çekici anları, gelin gibi süslenen inekleri ile Büyükoba Yaylası'na doğru yola çıkan yaylacılar oldu. Renkli kıyafetler giyen ve süslemelerle bezenmiş inekleriyle yola çıkan yaylacılar, yer yer yağan yağmura aldırmadan büyük bir coşku ve neşe içinde yürüdüler.

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