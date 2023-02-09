﻿ İneklerin deprem tedirginliği 

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ahırdaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ahırda bağlı olan ineklerin sarsıntıdan bir süre önce tedirginlik yaşadıkları görüldü.

İneklerin tedirginliği ve yatan bir ineğin kalkmasından sonra yaşanan sarsıntılar da güvenlik kamerasına yansıdı.