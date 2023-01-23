Infinix Zero 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu

Çin merkezli Infinix, akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor.

En hızlı 5G telefonu olacağı söylenen Infinix Zero 5G'nin tanıtılacağı tarih açıklandı.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, bu kapsamda şubat ayının başında tanıtmayı hedeflediği yeni telefonu için Twitter üzerinden piyasaya çıkış tarihi paylaştı.

4 ŞUBAT'TA TANITILIYOR

Daha önce Note 12 modelini 25 Ocak'ta Hindistan'da satışa çıkaran Infinix, Zero 5G modelii için de 4 Şubat tarihini işaret etti.

Telefonun teknik özellikleri arasında 120Hz ekran yenileme hızına ek olarak 6.78 inç FHD+ LCD ekran bulunuyor. İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 1080, kamera tarafında 50 MP, 2 MP ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanıyla karşılaşacağımız telefonun bataryası da 5.000 mAh.