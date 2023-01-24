En çok satılan telefon markaları belli oldu

Telefonlar gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuşken en çok satan akıllı telefonların oranları bir analiz firması olan Canalys tarafından açıklandı. Listenin zirvesinde Samsung, Apple ve Xiaomi yer aldı.

Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet gün geçtikçe artıyor ancak en çok satan akıllı telefon markaları listesi neredeyse her yıl aynı kalıyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE SAMSUNG YER ALDI

NTV’de yer alan habere göre, listenin zirvesindeki isim Samsung olurken onu Apple ve Xiaomi takip etti. Samsung geçen yılın en başarılı kapatan akıllı telefon markası olmayı başardı. Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi. Aynı dönemde Apple'ın pazar payı yüzde 19'a çıkarken 228 milyon adet satış yaptı. Xiaomi'nin ise pazar payı yüzde 13'e gerileyerek 156 milyon adet satış gerçekleştirdi.

İşte 2022 yılında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları:

Samsung / Satış adedi: 264 milyon (yüzde 22)

Apple / Satış adedi: 228 milyon (yüzde 19)

Xiaomi / Satış adedi: 156 milyon (yüzde 13)

Oppo / Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)

Vivo / Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)