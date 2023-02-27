İnflamasyon nedir, belirtileri nelerdir?

Vücuttaki birçok iyileşme sürecinin temelinde inflamasyon oluşması yer alır. Bazı kişilerde oluşan inflamasyonun nedeni bağışıklık sistemi hücrelerinin vücudun diğer sağlıklı hücre ve dokularına karşı antikor üretmesi sonucu oluşan otoimmün hastalıklar olabilir. Bazı artrit (eklem iltihabı) ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi rahatsızlıkların oluşumunda otoimmün bir hadise mevcuttur.

İnflamasyon hali kendi içerisinde akut ve kronik olmak üzere 2 gruba ayrılarak incelenir. Akut inflamasyon genellikle kısa sürede meydana gelen ciddi bir inflamasyon halini tanımlar. Akut iltihaplanmalarda süre 2 haftanın altındadır ve belirtiler oldukça hızlı şekilde gelişirler. Yeni başlangıçlı hastalık ve yaralanmalarda oluşan inflamasyon akut inflamasyondur. Kronik inflamasyon ise genellikle 6 haftadan daha uzun süreli, yavaş gelişen ancak ciddi seyirli bir iltihaplanma halidir. Herhangi bir yaralanma ile ilişkili olmayabilen bu durum altındaki neden tedavi olsa bile devam etme eğilimindedir. Uzun süreli stres durumları ve otoimmün hastalıklar kronik inflamasyon nedenleri arasında yer alır.

İnflamasyon geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve çeşitli karakteristik belirtiler ile seyreden önemli bir tıbbi terimdir. Günümüzde inflamasyon, zararlı kimyasallar, çevresel ajanlar, travma, aşırı kullanma veya bulaşıcı hastalıklara bağlı oluşan doku yanıtı olarak tanımlanır. Bu doku yanıtı yara iyileşmesi ve enfeksiyon hastalıklarının kontrolünün sağlanması adına önemli bir aşamadır. İnflamasyon ile giden hastalıkların isimlendirilmesinde ilgili organın isminin sonuna -it eki getirilir. Örnek olarak karaciğer iltihaplanması hepatit, pankreas iltihaplanması pankreatit ya da apandisin iltihaplı hale geçmesi apandisit olarak isimlendirilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen inflamasyon karakteristik olarak 5 belirtiye sahiptir. Bu bölgede oluşan ağrı, ısı artışı, kızarıklık, ödem ve fonksiyon kaybı, inflamasyonun 5 özelliğini oluşturur. Diğer spesifik belirtiler inflamasyonun bulunduğu bölge ya da altında yatan nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Uzun süreli inflamasyon durumları kronik inflamasyon olarak sınıflandırılır. Akut inflamasyonun aksine kronik inflamasyonda belirtiler daha sinsi seyirli ve diğer hastalıkların belirtileri ile karışabilecek düzeyde olabilir. Halsizlik, ateş, ağız yaraları, cilt döküntüleri, karın ağrısı ve göğüs ağrısı gibi belirtiler, kronik inflamasyon semptomları içerisinde yer alır. Belirtiler orta ya da ciddi bir seyir izleyebilir ve genellikle aylar veya yıllar ile ifade edilen bir zaman dilimi boyunca devam edebilirler.

İltihaplanma sürecinin düzenlenmesi ile ilgili hücresel işlevlerde bozukluk olmasıyla oluşan “Ailesel Akdeniz Ateşi” gibi hastalıklarda

Serbest radikal moleküller gibi inflamasyonu arttırıcı oksidatif stres etkeni maddelerin birikimi

Kronik inflamasyonlarda altta yatan hastalık ile oluşan belirtiler arasında bir ilişki mevcuttur.

Akut inflamasyon ile seyreden mikrobik bir hastalığa karşı vücudun bağışıklık yanıtının yetersiz kalması

Enzimatik reaksiyon ya da savunma hücreleri tarafından ortadan kaldırılamayan yabancı madde varlığında

Otoimmün hastalıkların seyrinde

Bir diğer iltihabi hastalık olan inflamatuar bağırsak hastalıklarında inflamasyon sindirim sistemi kanalındadır. Bu nedenle bu rahatsızlığa sahip kişilerde ishal, karın ağrısı, kramplar, şişkinlik, kilo kaybı, anemi (kansızlık) ya da kanamalı ülser (yara) oluşumu gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Romatoid artrit hastalığında kişilerin savunma hücreleri eklemlere karşı bir mücadele verir. Bu durumun sonucunda eklemlerde ağrı, sertlik, ödem ya da fonksiyon kaybı gibi belirtiler oluşur. İltihaplanma halinin kronik bir süreç olması nedeniyle zaman içerisinde halsizlik, uyuşma ve karıncalanma ya da eklem hareket açıklığının azalması gibi diğer şikayetler de hastalık tablosuna eklenebilir.

Belirtiler şu şekildedir:

Kabızlık, diyare (ishal) veya reflü gibi sindirim sistemi şikayetleri

İstemsiz kilo alımı veya kilo kaybı

Sık enfeksiyon hastalığı geçirmek

Vücut ağrıları, eklem ve kas ağrıları

Kronik halsizlik ve uykusuzluk,

Depresyon, kaygı bozukluğu ve diğer duygudurum rahatsızlıklarının oluşması