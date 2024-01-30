İNGBank’dan esnafa destek

Kaynak: Haber Merkezi
İNGBank’dan esnafa destek
ING Türkiye ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) iş birliği protokolüne imza attı.

İşbirliği kapsamında, TESK'e kaydı olan esnaf ve sanatkârlara özel 5.000 TL’ye varan bonus fırsatı veriliyor. KOBİ Dijital ile şahıs işletmeleri EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz yaparak ayrıcalıklı kılıyor.

İşletmeler KOBİ Nakit POS ürünü ile iş yerlerinde yazarkasa POS cihazlarında, ücret ödemeden tüm yurt içi banka kartı ödemelerinde ertesi gün %1,49 üye iş yeri ücreti fırsatından faydalanabiliyor. KOBİ e-Turuncu Hesap’ı ilk kez açanlar, %45 Hoş Geldin Faizi ‘de kazanabiliyor.

ING müşterisi olmayanlar TESK'e kayıtlı esnaf ve sanatkârlar, ING Mobil üzerinden kolaylıkla ING’li olabiliyor.

Şahıs işletmeleri, ING Mobil’i cihazlarına indirdikten hemen sonra başvuru için bilgilerini girebiliyor, ardından kimliklerini doğrulatıp görüntülü görüşme gerçekleştirerek ING müşterisi olabiliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konfederasyon olarak Türkiye’nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu söyledi. Ayrıca Palandöken, esnaf ve sanatkârları desteklemenin ekonomiye önemli bir katma değer sağlayacağını belirterek, ING Türkiye ile gerçekleştirilecek ve esnaflara özel avantajlar sunan bu iş birliğinin önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

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