İngiliz Bakan Türk sınırını denetlemeye geliyor. Sığınmacılar Avrupa’ya geçecek diye akılları gidiyor

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre İngiltere Dışişleri Bakanı Braverman, Yunanistan-Türkiye sınırına gelerek denetimlerde bulunacak.

İngiliz Bakan Türk sınırını denetlemeye geliyor. Sığınmacılar Avrupa’ya geçecek diye akılları gidiyor

Türkiye’de neredeyse her gün gerçekleşen operasyonlarda batı sınırlarımızdan Avrupa’ya kaçmaya çalışan onlarca yabancı yakalanarak haklarında işlem yapılıyor. Doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan ise kaçak geçişlerine dair sosyal medyada sürekli paylaşımlar yapılıyor. Batı sınırlarımız korunurken diğer sınırlar için aynılarını söylemek imkansız.

AVRUPA’YI ‘İSRAİL-HAMAS SAVAŞI YENİ GÖÇ DALGASI YARATABİLİR’ KORKUSU SARDI

Batı sınırlarımız bu denli yüksek güvenlikli korunurken, İngiltere Dışişleri Bakanı Suella Braverman da Yunanistan’a yapacağı ziyarette Yunanistan-Türkiye sınırını denetleyecek.

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre bugün ziyaretlerde bulunacak İngiliz Bakan’ın İsrail-HAMAS çatışmalarının yaşandığı dönemde bu tercihi yapması ise akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Braverman’ın, Filistin’den yaşanacak olası bir göç dalgası öncesinde Avrupa sınırı olan Yunanistan-Türkiye sınırını ziyareti de sığınmacıların geçişlerini önleme amaçlı olduğu yorumları yapıldı.

TÜRKİYE SINIRINI DENETLEYECEK

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman bugün Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu ile birlikte Meriç (Evros) ilinde Yunanistan-Türkiye sınır bölgesine bir ziyaret gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu ve Bakan Yardımcısı Kostas Kaçafados ile birlikte karşılayacak.

Braverman, Meriç Nehri sınır bölgesinde Yunanistan’ın inşa etmeye devam ettiği metal çiti yerinde inceleyecek ve yetkililerden çalışmalarla ilgi bilgi alacak.

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