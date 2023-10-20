Suriyeli ‘El Halaf’ çetesine operasyon. Gazeteci Fatih Ergin Suriyelilerin çeteleştiğini yazmıştı

Şanlıurfa’da Suriyeli El Halaf çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Fatih Ergin, Suriyelilerin çeteleştiğini yazmıştı.

Suriyeli ‘El Halaf’ çetesine operasyon. Gazeteci Fatih Ergin Suriyelilerin çeteleştiğini yazmıştı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri “El Halaf” suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 3’ü organizatör 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince, Karaköprü ilçesinde “El Halaf” suç örgütünün kaldığı bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 2 bin dolar, 20 bin TL nakit para, 25 bin Suriye Lirası, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Operasyonda 3 organizatör ile 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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GAZETECİ FATİH ERGİN SURİYELİLERİN ÇETELEŞTİĞİNİ YAZMIŞTI

Gazeteci Fatih Ergin, Suriyelilerin nasıl çeteleştiğini yazmıştı. Ergin, 515 Haşimi adlı kitabında Türkiye’deki Arap ırkçısı 515 Haşimi çetesini gözler önüne sermişti. Ergin’in kitabında çeteyi hangi Türk siyasinin desteklediği, Lübnan’da sınır dışı edilenlerin Türkiye’ye nasıl geldiği ve İngiliz istihbaratı ile 515 Haşimi arasındaki ilişki ile ilgili bilgiler bulunuyor.

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