İngiliz Bakan Yunanistan-Türkiye sınırını gezdi

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırının bulunduğu Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla inşa edilen çelik çit noktasında incelemelerde bulundu.

KAYNAK: AA
İngiliz Bakan Yunanistan-Türkiye sınırını gezdi

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Braverman'a, Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Yannis İkonomu'nun eşlik ettiği belirtildi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Braverman, Yunan hükümeti ve makamlarının yasa dışı göçle mücadelede çok başarılı olduğunu söyledi.

Yasa dışı göçle mücadelede ilerleme kaydedildiğini aktaran Braverman, İkonomu'yu tebrik etti.

Yunanistan'ın "katı ama adil" bir göç politikası izlediğini savunan İkonomu da "Nehir boyunca çit oluşturulması ve tabii ki çitin mümkün olduğunca etkili olabilmesi için gerekli tüm modern gözetim önlemleriyle donatılması isteğimizi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve İngiltere'nin dostane ilişkilere sahip ülkeler olduğunu belirten İkonomu, ayrıca bu iki ülkenin güvenlik alanında güçlü bir işbirliği geliştirdiğini kaydetti.

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