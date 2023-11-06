Yunanistan Dışişleri Bakanından Türkiye ile diyalog açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, ülkesinin Türkiye ile "verimli bir diyalog" vasıtasıyla sorunlar üzerinde anlaşma sağlanabileceğini söyledi.

KAYNAK: AA
Yunanistan Dışişleri Bakanından Türkiye ile diyalog açıklaması

Yunanistan'da yayımlanan "To Vima" gazetesine röportaj veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Atina'nın, Türkiye de dahil olmak üzere tüm komşu ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmek istediğini ifade etti.

Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde iyi bir iklim yakalandığını belirterek adım adım ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Türkiye ile bir anlaşmazlık olduğunda, bu anlaşmazlığın krize dönüşmesine engel olacak emniyet valfleri gibi işlev görecek ortak bir anlayışın var olmasını önemli bulduğunu belirten Yerapetritis, şunları kaydetti:

"Türkiye ile verimli bir diyalog kurmak istiyoruz. Ataletin anlaşmazlıkları çözmek için bir yol olmadığını düşünüyoruz. Karşılıklı fayda sağlayacak anlaşmalara yön verecek bir diyalog zemini mevcut. Sivil koruma, göç politikası, turizm gibi konular iki ülke arasında pozitif anlaşmalar yapılabilecek alanlar."

Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan'ın Filistin konusunda aynı çizgide olmamasının ikili ilişkilerde bir sorun yaratmayacağını belirterek, "Biz bu durumdan bağımsız olarak Türkiye ile diyalog ve işbirliğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısına karşı çekimser oy kullanmasına ilişkin gerekçelerine de değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın bu tasarı için getirdiği önerilerin nihai metne konmadığını söyledi.

Yerapetritis, "Çekimser oy kullanmamız asla aleyhte oyla aynı anlamı taşımamaktadır." ifadesini kullandı.

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