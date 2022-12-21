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Bebeğin kalbine kök hücre dokunuşu. Dünyada ilk

İngiltere merkezli Bristol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Massimo Caputo ve ekibi, doğuştan kalp hastalığı olan ve şimdi 2 yaşında sağlıklı bir çocuk olan Finley’in kalbine enjekte ettikleri kök hücreyle iyileştirdiği bildirildi. Finley’in dünyada ilk olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:38
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İngiliz bilim insanları bebeğin kalbini kök hücre enjeksiyonuyla iyileştirdi

Bebeğin kalbine kök hücre dokunuşu. Dünyada ilk
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DHA’nın haberine göre; Finley, akciğerlere ve vücuda kan sağlayan iki ana arterin yanlış pozisyonlarda olduğu, ‘büyük arterlerin transpozisyonu’ adı verilen doğuştan kalp kusuruyla doğdu. Henüz 4 günlükken açık kalp ameliyatı geçiren Finley’in yaşama şansının düşük olduğunu belirten doktorlar, Finley’i ameliyattan sonra kalbinin ve ciğerlerinin işlevini devralan bir makineye bağladı. Ameliyat sonrasında kalp fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden Finley’e haftalar boyunca ilaç tedavisi yapıldı.

Prof. Dr. Caputo ve ekibi, Finley'e sıradışı bir işlem gerçekleştirerek küçük bebeğin kalbine doğrudan belirli bir tipteki kök hücre enjekte ettiği bildirildi. Operasyonun amacı, kök hücre enjeksiyonuyla Finley’ın kalbinin sol tarafına giden kan akışını artırmak için hasarlı kan damarlarının gelişimini sağlamaktı. Operasyon sonrasını anlatan Finley’in annesi Melissa Hudd “Kök hücre tedavisinden sonraki iki hafta içinde Finley'de bir değişiklik fark ettik. Eve ilk kez henüz 6 aylıkken geceleri nefes almasına yardımcı olan bir makineyle geldi” ifadelerini kullandı. Operasyondan sonra kademeli olarak iyileşmeye başlayan Finley’in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

KÖK HÜCRE PLASTERİ

Prof Dr Caputo ve ekibi, Finley’in başarılı ameliyatından sonra ‘kök hücre plasteri’ olarak adlandırdıkları yamayı geliştirerek gelecek 2 yıl içinde deneylerle test edeceklerini belirtti. Kök hücre plasterinin, çocuğun kalbinin ameliyat sırasında onarılması gereken bölgesine dikilmek üzere tasarlandığı ve çocuk büyüdükçe kalbine uyum sağlama ve onunla birlikte büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Finley'de kullanılan kök hücrelerin plasenta bankasından bir bağışçıdan elde edildiği ve laboratuvarda çoğaltıldığı ifade edildi.

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