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Soğuk algınlığıyla savaşmak için 3 mucize yöntem

Uzmanlar, kış aylarıyla birlikte soğuk algınlığından hızlı bir şekilde kurtulabilmeniz için işinize yarayacak 3 etkili yöntemi duyurması dikkat çekti. Bu yöntemler; Tempolu yürüyüş, sıcak su içmek, baharatlı yiyeceklerden uzak durmak olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 13:47
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Uzmanlar açıkladı. Soğuk algınlığıyla savaşmak için 3 mucize yöntem

Soğuk algınlığıyla savaşmak için 3 mucize yöntem
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Daily Mail’in haberine göre; İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Simon Clarke’a göre, kişinin kendini sıcak tutması, soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceği vurgulandı.

Clarke’a “Eğer üşüyorsanız ve vücut ısınızı yükseltmeniz gerekiyorsa, banyo yapmak veya duş almak bunu yapmanın bir yoludur” diyerek duştaki buhar sadece ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda mukusu incelterek tıkalı sinüslerinizi de temizler. Bu da daha kolay akmasını ve vücuttan gitmesini sağladığını vurguladı.

Eczacı Thorrun Govind ise, aynı faydaları elde etmek için bir kaseyi sıcak suyla doldurmayı ve buharı solumayı tavsiye etti.

Govind, “Bir kase sudan derin nefes alıyorsanız, mukusu inceltebilir ve biraz daha iyi akmasına yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Bolca dinlenmek ve susuz kalmamak, tekrar sağlıklı olmak için bilinen en iyi ve kanıtlanmış yollarından ikisi olsa da, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürükle mücadele etmenin biraz daha sıra dışı yolları da bulunuyor.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ

Kendinizi bitkin hissediyorsanız, muhtemelen dışarıya çıkmak konusunda isteksizsinizdir. Ancak uzmanlar, tempolu bir yürüyüş için dışarı çıkma cesaretini bulmanın gerçekten yardımcı olabileceğini ifade etti.

Dr. Clarke, yürüyüş yapmanın ve biraz temiz hava almanın sağlığınız için her zaman iyi olduğunu belirtirken, “yılın bu zamanında sıkı giyinmeyi de unutmayın” sözlerini kullandı.

SICAK SU

Rinology dergisinde 2008 yılında yapılan araştırma, sıcak bir içeceğin burun akıntısı, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, üşüme ve yorgunlukta anında rahatlama sağladığını bulduğu vurgulandı.

Cardiff Üniversitesi’nin Soğuk Algınlığı Merkezi’nden Profesör Ron Eccles ve ekibi, rahatlatıcı, sıcak bir içecek tüketmenin burun tıkanıklığı üzerindeki etkilerini incelediği vurguladı.

Govind de, “Bol miktarda sıvı içmeniz gerekiyor çünkü bu, mukus zarlarınızı kaygan tutacak. İnsanları biraz daha rahat hissetmenizi sağlayabileceği için ılık sıvı içmeye teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAHARATLI YİYECEKLER

Cardiff Üniversitesi’ndeki Soğuk Algınlığı Merkezi, baharatlı yemeklerin tükürük salgılamanıza yardımcı olduğunu, öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarınızı azalttığını bulduğu bildirildi.

Dr. Clarke, köri, karabiber gibi baharatların hava yollarını tahriş ederek onları açmasının işe yarayabileceğini söyledi. Yemeklere ekstra bir tat vermek için eklenen sarımsak ve zencefil gibi malzemelerde de birçok soğuk algınlığına neden olan rhinovirüsle savaşmaya yardımcı olabilecek çinko bol miktarda bulunuyor.

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