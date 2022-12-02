2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı

Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı

İngiliz Kirsty Bortoft komaya girdiği sırada yaşadıklarını paylaştı. 49 yaşındaki kadın "40 dakika öldüğünü, önce vücudunda sarı bir ışığın dolaştığını ve vücudunun titrediğini" söyledi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:38
Takip Et

İngiliz kadın dirildikten sonra öbür dünyada yaşadıklarını anlattı

Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
+
Aa
-

Haberlercom'da yer7 alan bilgilere göre, İngiltere'de yaşayan Kirsty Bortoft komaya girdiği sırada yaşadıklarını paylaştı. 49 yaşındaki kadın "40 dakika öldüğünü, önce vücudunda sarı bir ışığın dolaştığını ve vücudunun titrediğini" söyledi.

Kirsty Bortoft, hafta sonu nişanlısı Stu ile romantik akşam yemeği yemek için işten izin aldı. Nişanlısı Stu, eve geldiğinde Kristy'i tamemen bilincini kaybetmiş hareketsiz bir şekilde bulunca hemen hastaneye kaldırdı. 40 dakika boyunca hiçbir tepki vermeyen Kristy yapılan müdahale sonucunda hayata geri döndü.

"40 DAKİKA ÖLÜ KALDIM"

Hastanede kalbinin durduğunu belirtilen Kirsty'nin, yapılan müdahale sonrası kalbi tekrar çalıştı. Daha sonra birkaç gün komada kalan kadın Kristy, TikTok hesabından yaptığı açıklamada 40 dakika boyunca öldüğünü, yapılan müdahale sonrası tekrar hayata geri döndüğünü söyledi. 

49 yaşındaki kadın doktorların ailesine yaşama şansının yüzde 6 olduğunu bu nedenle her şeye hazır olmaları gerektiğini söylediğini belirtti. 

"VÜCUDUM TİTREDİ"

Komadan uyandıktan sonra yaşamasının mucize olduğunu söyleyen Kirsty, gözlerini açar açmaz, nişanlısının kendisine evlenme teklif ettiğini söyledi. Kendine gelmeden önce vücudunda sarı bir ışığın dolaştığını e vücudunun titrediğini hissettiğini söyleyen Kristy yaşadığı tecrübenden sonra hiçbir şey için fazla düşünmemeyi ve hayatı en güzel şekilde yaşaması gerektiğini öğrendiğini dile getirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
5
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.