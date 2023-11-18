İngiliz Kraliyet Ailesi'ne dair kayıtlardaki sansürler keşfedildi. 1. Elizabeth’i kim öldürmek istedi?

Atlas Tarih Dergisi’nde yer alan bilgilere göre, William Camden’in I. Elizabeth döneminde tuttuğu kayıtlarda, sansürlenmiş ve üzerinde oynamalar yapılmış sayfalar bulundu.

Oxford Universitesinden araştırmacılar, yeni teknolojiler kullanarak British Library'deki kayıtların aslına ulaşmayı başardı Camdenin yaptığı sahte belgelerde Kraliçe Elizabethin 1. Jamesi varisi olarak ilan ettiği yazıyor.

Ayrıca gizlenmiş olan bir başka metinde ise James'in Elizabeth’i öldürmek üzere Valentine Thomas isimli bir kişiyi görevlendirdiği de yer alıyor.

ELİZABET

Elizabeth, 1533 yılında Tudor Hanedanlığı'ndan VIII. Henry'nin evlilik dışı çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Hiç evlenmemiş olmasına ve bakire olarak ölmesine rağmen, aşk hayatı ile en çok konuşulan kraliçelerden biri şüphesiz kendisi.

Elizabeth 24 Mart 1603 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ayrıca , ölüm döşeğinde elinde Robert Dudley'in kendisine yazmış olduğu mektubun bulunduğu rivayet edilir.