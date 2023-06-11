İngiliz muhafız daha fazla dayanamadı

İngiltere’de Prens William’ın doğum günü hazırlıkları için düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni sırasında trompet çalan İngiliz muhafız sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi.

İngiliz muhafız daha fazla dayanamadı

İngiltere’de Prens William’ın doğum günü töreni öncesi düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni provasında ilginç anlar yaşandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da St James’s Parkında düzenlenen ve binlerce kişinin izlediği tören sırasında trompet çalan bir muhafız yüksek sıcaklığa dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Bir süre elindeki trompetle yerde duran muhafız ayağa kalkmaya çalışırken sağlık ekiplerinin yardıma koşmasıyla sedyeye alındı.

Olayın ardından Prens William sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bu sabah bu sıcaklıkta törene katılan her asker için çok teşekkür ederim. Şartlar çok zor ama hepiniz iyi bir iş çıkardınız” dedi.

aw911156-03.jpg

aw911156-02.jpg

aw911156-01.jpg

askererr.jpg

Öne Çıkanlar
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Son Haberler
Evini sadece ‘kötü insanlara’ satıyor. Şaşkınlık yaratan olay Güncel
Evini sadece ‘kötü insanlara’ satıyor. Şaşkınlık yaratan olay
NATO istedi Türkiye gönderdi. Mehmetçik Kosova'da Barış Gücü'nün komutasını devralabilir Güncel
NATO istedi Türkiye gönderdi. Mehmetçik Kosova'da Barış Gücü'nün komutasını devralabilir
6 bin yıllık çömlek bulundu. Böylesi hiç bulunmamıştı Teknoloji - Otomotiv
6 bin yıllık çömlek bulundu. Böylesi hiç bulunmamıştı
Nusret’te çalışanlar isyanda: Mobbinge uğruyoruz Güncel
Nusret’te çalışanlar isyanda: Mobbinge uğruyoruz
Denizanası bedeninize çarparsa ne yapmalı Sağlık
Denizanası bedeninize çarparsa ne yapmalı
Defne yaprağı çayının bilinmeyen yararları neler Şifalı Bitkiler
Defne yaprağı çayının bilinmeyen yararları neler
11 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var? Keşfet
11 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?