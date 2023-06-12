Muhafızlar sıcaklara dayanamıyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’yı Elysee Sarayında ağırlarken, karşılama törenindeki muhafızlardan biri, hava sıcaklıklarına daha fazla dayanamadı ve tören esnasında baygınlık geçirdi.

Muhafızın baygınlık geçirdiğini gören korumalar, muhafızı sarayın kolonlarının dibine aldıktan sonra kucaklarına alıp sarayın kapısından uzaklaştırdılar.

Görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Fransa’nın başkenti Paris'te cuma günü, hava sıcaklığı 30 dereceyi görmüştü.