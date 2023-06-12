Muhafızlar sıcaklara dayanamıyor

Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Madagaskarlı mevkidaşını karşılarken yandaki muhafızlardan birinin sıcaktan baygınlık geçirdiği anlar gündem oldu.

Muhafızlar sıcaklara dayanamıyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’yı Elysee Sarayında ağırlarken, karşılama törenindeki muhafızlardan biri, hava sıcaklıklarına daha fazla dayanamadı ve tören esnasında baygınlık geçirdi.

Muhafızın baygınlık geçirdiğini gören korumalar, muhafızı sarayın kolonlarının dibine aldıktan sonra kucaklarına alıp sarayın kapısından uzaklaştırdılar.

Görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Fransa’nın başkenti Paris'te cuma günü, hava sıcaklığı 30 dereceyi görmüştü.

2-001.jpg

3-001.jpg

4.jpg

5.jpg

İlgili Haberler
İngiliz muhafız daha fazla dayanamadı
Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü Spor
Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van’da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Eklem iltihabı nedir? Belirtileri neler? Tedavi yöntemleri nelerdir?
12 PKK'lı terörist öldürüldü Güncel
12 PKK'lı terörist öldürüldü
Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Tarhihin en kötü derbi performansı Spor
Jesus'un Fenerbahçe karnesi. Tarhihin en kötü derbi performansı
Psikolojimizde görünenin ötesinde neler var. Farkındalık yaratacak 8 gerçek Güncel
Psikolojimizde görünenin ötesinde neler var. Farkındalık yaratacak 8 gerçek
CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor Siyaset
CHP MYK değişim tartışmalarının gölgesinde toplanıyor