İngilizler EURO 2024 gruplarını açıkladı. Milli Takım ölüm grubuna düştü

EURO 2024 finallerine katılacak olan A Milli Takım, İngilizlere göre ölüm grubuna düşecek. Grupta birbirinden güçlü takımlar yer alacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
İngilizler EURO 2024 gruplarını açıkladı. Milli Takım ölüm grubuna düştü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak A Milli Takımımız'ın gruptaki rakipleri merakla beklenirken, İngiliz The Sun gazetesi kura çekimini simüle etti.

A Milli Takımımız, eleme grubundan tarihinde ilk kez birinci çıkmış, EURO 2024'ün kura çekimine 2. torbadan katılmaya hak kazanmıştı.

Finallere katılmayı garantileyen takımlar şöyle oluşmuştu:

Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Belçika
Çekya
Danimarka
İngiltere
Fransa
Macaristan
İtalya
Hollanda
Portekiz
Romanya
İskoçya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsviçre
Türkiye
Hırvatistan

Grup maçlarının ardından 12 takım da play off'a kalmıştı. Buradan da 3 takım EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kuraları 2 Aralık 2023 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde yapılacak.

İngiliz The Sun gazetesi, kura çekimi öncesi grup kuralarını simüle yöntemiyle belirledi.

Bu simülasyona göre, A Milli Futbol Takımımız birbirinden güçlü rakiplerin yer aldığı ölüm grubuna düştü.

Simülasyonda gruplar şöyle oluştu:

1. Grup: Almanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Play-off A

2. Grup: İspanya, Arnavutluk, Slovakya, Sırbistan

3. Grup: Fransa, Romanya, Slovenya, Play-off C

4. Grup: İngiltere, Türkiye, İskoçya, İtalya

5. Grup: Belçika, Macaristan, Hırvatistan, İsviçre

6. Grup: Portekiz, Avusturya, Hollanda, Play-off B

Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Direnişe devam etmeye hazırız Dünya
Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Direnişe devam etmeye hazırız
Bakan Özhaseki depreme toplantıda yakalandı. Apar topar dışarı çıktılar Gündem
Bakan Özhaseki depreme toplantıda yakalandı. Apar topar dışarı çıktılar
Balotelli trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldı Spor
Balotelli trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırıldı
Bayern Münih PSG'yi deplasmanda devirdi Spor
Bayern Münih PSG'yi deplasmanda devirdi
Balıkesir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Yaşam
Balıkesir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü Dünya
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 yaşındaki bir çocuğu öldürdü