İngilizler EURO 2024 gruplarını açıkladı. Milli Takım ölüm grubuna düştü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak A Milli Takımımız'ın gruptaki rakipleri merakla beklenirken, İngiliz The Sun gazetesi kura çekimini simüle etti.
A Milli Takımımız, eleme grubundan tarihinde ilk kez birinci çıkmış, EURO 2024'ün kura çekimine 2. torbadan katılmaya hak kazanmıştı.
Finallere katılmayı garantileyen takımlar şöyle oluşmuştu:
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Belçika
Çekya
Danimarka
İngiltere
Fransa
Macaristan
İtalya
Hollanda
Portekiz
Romanya
İskoçya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsviçre
Türkiye
Hırvatistan
Grup maçlarının ardından 12 takım da play off'a kalmıştı. Buradan da 3 takım EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kuraları 2 Aralık 2023 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde yapılacak.
İngiliz The Sun gazetesi, kura çekimi öncesi grup kuralarını simüle yöntemiyle belirledi.
Bu simülasyona göre, A Milli Futbol Takımımız birbirinden güçlü rakiplerin yer aldığı ölüm grubuna düştü.
Simülasyonda gruplar şöyle oluştu:
1. Grup: Almanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Play-off A
2. Grup: İspanya, Arnavutluk, Slovakya, Sırbistan
3. Grup: Fransa, Romanya, Slovenya, Play-off C
4. Grup: İngiltere, Türkiye, İskoçya, İtalya
5. Grup: Belçika, Macaristan, Hırvatistan, İsviçre
6. Grup: Portekiz, Avusturya, Hollanda, Play-off B