Akitçi yazar Arabistan'daki Süper Kupa finaline ses etmedi. Filistin Türkiye'de oynasın istedi

Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına ses etmediler, Filistin maçları Türkiye'de oynanmasını istediler!

Akit yazarı Ahmet Gülümseyen Filistin Milli Takımı’nın müsabakalarının Türkiye'de oynaması için çağrı yaptı.

İŞTE AKİTÇİ YAZARIN YAZISININ O BÖLÜMÜ:

Siyonist Yahudilerin taşeronu İsrail’in 7 Ekim’de başlayan işgaliyle birlikte, Filistin ve İsrail’in maçlarını nerede oynayacağı, sorusunun cevabı aranmaya başladı. UEFA’dan yapılan açıklamada, işgalci İsrail maçlarını İsviçre ve Romanya’da oynayacağı açıklaması gelmişti. Abluka altındaki Gazze’de asrın soykırımının gerçekleştiği süreçte, Filistin Milli Takımı’nın müsabakalarının hangi ülkede oynayacağı merak konusuydu.

Cezayir futbol federasyonundan yapılan açıklamada 2026 Dünya Kupası ve 2017 Asya Kupası elemlerindeki tüm maçlara ev sahipliği yapacağını açıkladı. Burada şu soru akla geliyor; Filistin maçlarını ülkemizde, Türkiye’de oynayamaz mıydı! Bizim düşündüğümüzü, Türkiye Futbol Federasyonu bugüne kadar düşünmedi mi? Yoksa düşünmek istemedi mi, veya engellendi mi? Bakın az önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, bölgeye barışın tahsis edilmesi için, her platformda fikirlerinden sonuncusunu sizlerle paylaştık..

Madem spor, klasik ifadeyle, dostluk ve kardeşliğin tahsisi için önemli rol oynayan bir araç, Filistin’in maçlarının ülkemizde oynanmasını sağlayıp, Filistin’in yalnız olmadığını dünyaya bir mesaj veremez miyiz! Bunu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gerçekleştirebilirdi. Federasyon bunu düşünemiyorsa, fikir babası Gençlik ve Spor Bakanlığı olup, devreye girebilirdi! Eski teknik direktör Stefan Kunz döneminde ayarlanan Almanya özel bir maçı oynuyor, stadyumu dolduran binlerce Türk taraftar önünde galip de geliyorsunuz. Karşılaşma öncesi, Almanya heyetiyle yemekte bir araya geliyor, Filistin ile ilgili bir tek kelime etmiyorsunuz.