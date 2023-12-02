A Milli Takım'ın EURO 2024 grubu belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri netlik kazandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
A Milli Takım'ın EURO 2024 grubu belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kura çekimi yapıldı.

A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu. Milliler F Grubu'na düştü.

Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan kura çekiminde gruplar şu şekilde oluştu;

A GRUBU

Almanya

İskoçya

Macaristan

İsviçre

B GRUBU

İspanya

Hırvatistan

Arnavutluk

İtalya

C GRUBU

Slovenya

Danimarka

İngiltere

Sırbistan

D GRUBU

Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya: PLAY OFF A

Hollanda

Avusturya

Fransa

E GRUBU

İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda PLAY OFF B

Belçika

Slovakya

Romanya

F GRUBU

Play - Off C | Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg

TÜRKİYE

Çekya

Portekiz

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