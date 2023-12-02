A Milli Takım'ın EURO 2024 grubu belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kura çekimi yapıldı.
A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu. Milliler F Grubu'na düştü.
Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan kura çekiminde gruplar şu şekilde oluştu;
A GRUBU
Almanya
İskoçya
Macaristan
İsviçre
B GRUBU
İspanya
Hırvatistan
Arnavutluk
İtalya
C GRUBU
Slovenya
Danimarka
İngiltere
Sırbistan
D GRUBU
Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya: PLAY OFF A
Hollanda
Avusturya
Fransa
E GRUBU
İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda PLAY OFF B
Belçika
Slovakya
Romanya
F GRUBU
Play - Off C | Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg
TÜRKİYE
Çekya
Portekiz
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