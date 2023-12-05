İngiltere göçmen kabul şartlarını zorlaştırdı. Bizde ise çıkmasınlar diye genelge yayımlandı

BBC’de yer alan habere göre, İngiltere ülkeye gelen göçmen sayısını azaltmak için bir takım yeni kanunlar getirdi.

İçişleri Bakanı James Cleverly, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada asgari maaşın 38 bin 700 sterline yükseltildiğini duyurdu. Tier 2 çalışma vizesi olarak da bilinen, sponsorlu vasıflı işçi vizesi alabilmek için yıllık maaşın şimdiye kadar en az 26 bin 200 sterlin olması gerekiyordu.

Ayrıca hükümetin, yabancı işçilerin standart maaş eşiklerinin altında işe alınabileceği meslekler listesini de elden geçirebileceği bildirildi.

Yabancı işçiler bu listedeki mesleklere, standart maaştan yüzde 20 oranında daha az ücretle, veya 20 bin 960 sterlinlik bir maaş üst sınırıyla alınabiliyor.

Hükümetin göç danışmanları ise yüzde 20 kuralının kaldırılmasını tavsiye ediyor.

İşçi Partisi de iktidara gelmesi durumunda adil ücretlendirmeye ve İngiltere'deki işçilerin eğitimine zarar verdiğini savunarak bu kuralın kaldırılacağı sözü verdi.

Yeni düzenlemeler şu şekilde olacak;

Vasıflı işçi vizesi almak için en az 38.700 sterlin maaş almak gerekecek.

Sağlık ve sosyal bakım alanında çalışacak yabancı işçilerin vizeleri, sağlıktaki personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni yüksek eşikten muaf tutulacak.

Ancak bakım alanında çalışanlara, gelirleri eşik altında kalacağı için bakmakla yükümlü oldukları kişileri getirmeleri için izin verilmeyecek.

"İşgücü açığı olan meslekler listesi" yeniden düzenleniyor ve mesleklerin sayısı azaltılıyor.

Çalışma ve öğrenci vizelerinden ayrı olarak aile vizesi için maaş seviyesi de 38.700 sterline yükseltiliyor.

Resmi verilere göre geçen yıl İngiltere'ye net göç 745 bine ulaşarak rekor kırmıştı. İngiltere yönetiminin bu sayıları azaltabilmek adına sürekli hamle yaptıkları biliniyor.

SURİYELİLER TÜRKİYE’DE KALSIN GENELGESİNE YENİÇAĞ ULAŞMIŞTI

İngiltere’de durum bu haldeyken, Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin diğer ülkelere vize-ikamet başvurusu yapmasına kısıtlama getiren bir genelge yayımladı.

1 Kasım 2023 tarihli genelgede, ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılara çıkış izni için aile birleşimi, tedavi, ilgili ülkelerdeki eğitim kurumlarından kabul almak gibi şartlar yer alıyor.

Suriyelilerin başka bir ülkeye gitmesine kısıtlama getiren genelgenin ikinci maddesinde ise, “Belirtilen hususlar dışında üçüncü ülkelere çıkış yapacak yabancılar hakkında Başkanlığa görüş sorulacak ve Başkanlıktan gelecek cevaba göre işlem yapılacaktır.” denilmesi dikkat çekti.



Beşinci maddede ise, dayanak belgesi bulunmayan yabancılarla mülakat gerçekleştirilerek belirtilen çerçevede ülkemizden çıkışının uygun olduğuna kanaat getirilmesi durumunda izin verileceği vurgulandı.