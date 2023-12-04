'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin diğer ülkelere vize-ikamet başvurusu yapmasına kısıtlama getiren bir genelge yayımladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı

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YENİÇAĞ - Özel Haber / Fatih ERGİN

Türkiye’de gündemin en yakıcı sorunlarından biri olan sığınmacılar hakkında çok tartışılacak bir genelgeye Yeniçağ ulaştı. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 81 vilayetteki Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderilen genelge, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin Türkiye’de kalmasını adeta perçinleyen bir nitelikte bulunuyor.

Üçüncü ülkelere vize/ikamet başvurusu kabul edilerek çıkış yapan sığınmacıların sayılarının arttığı belirtilen genelge ile, sığınmacıların üçüncü ülkelere bireysel çıkışlarına kısıtlama getiriliyor.

1 Kasım 2023 tarihli genelgede, ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılara çıkış izni için aile birleşimi, tedavi, ilgili ülkelerdeki eğitim kurumlarından kabul almak gibi şartlar yer alıyor.

Suriyelilerin başka bir ülkeye gitmesine kısıtlama getiren genelgenin ikinci maddesinde ise, “Belirtilen hususlar dışında üçüncü ülkelere çıkış yapacak yabancılar hakkında Başkanlığa görüş sorulacak ve Başkanlıktan gelecek cevaba göre işlem yapılacaktır.” denilmesi dikkat çekti.

Beşinci maddede ise, dayanak belgesi bulunmayan yabancılarla mülakat gerçekleştirilerek belirtilen çerçevede ülkemizden çıkışının uygun olduğuna kanaat getirilmesi durumunda izin verileceği vurgulandı.

İşte o genelge;

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