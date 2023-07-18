İngiltere göçmenleri engelleyecek yasa tasarısını parlamentodan geçirdi

İngiltere’de Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren yasadışı göçmenlerin, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısı, parlamentoda onaylandı.

Söz konusu yasa tasarısı, Kraliyetin onayının ardından yasallaşacak.

Yasa tasarısı, bazı milletvekilleri, avukatlar ve insan hakları örgütleri tarafından “insanlık dışı” ve “zalimce” olmakla eleştiriliyordu.

TARTIŞMALI YASA DIŞI GÖÇ YASA TASARISI

İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren yasa dışı göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınmasını öngörüyor.

​​​​​​​Tasarıya göre, gözaltına alınan yasa dışı göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Yasa dışı göçmenler, sığınma taleplerini ve yasal hak arayışlarını ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.

İngiliz hükümeti, Ruanda'yla bu kapsamda bir anlaşma imzalamıştı.

İNGİLTERE, TÜRKİYE İLE DE ÖZEL ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Türkiye’den teknelerle gelen göçmen sayısındaki ‘büyük artış‘tan sonra sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Ankara’yla Arnavutluk tarzı bir anlaşma arayışında.

Britanya Sınır Gücü görevlileri, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki havalimanında yasa dışı göçü engellemek için konuşlandırılabiliyor.

İçişleri Bakanı Suella Braverman ve Göç Bakanı Robert Jenrick’in, Arnavutlukla imzalanan tarzda bir anlaşmanın Türkiye’yle de imzalanma olasılığını değerlendirmek için bu ay içinde İstanbul’a uçmasının beklendiği belirtildi.