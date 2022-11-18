18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiltere kaptanı Leah Williamson'dan açıklamalar. ''Utanç verici''

İngiltere kaptanı Leah Williamson'dan açıklamalar. ''Utanç verici''

2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da Katar'da başlayacak. İngiltere Kadın Milli Takım kaptanı Leah Williamson, Dünya Kupası ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:56
Takip Et

İngiltere Kadın Milli Takım Kaptanı Leah Williamson Dünya Kupası'nın Katar'da oynanmasının utanç verici olduğunu söyledi

İngiltere kaptanı Leah Williamson'dan açıklamalar. ''Utanç verici''
+
Aa
-

İngiltere Kadın Milli Takım Kaptanı Leah Williamson, Katar'daki Dünya Kupası için utanç duyduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Williamson, "Katar'ın ev sahibi olması tartışmalı bir seçim. 

Katar'ın üzerinde bu kadar büyük bir gölge varken, dünyanın en büyük şovu olması gereken bir şeye gidiyor olmamız çok yazık. Ve dürüst olmam gerekirse, buraya nasıl geldiğimizi tam olarak bilmiyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Dünya Kupası'nı izlemek herkesi bir araya getiren şeylerden biri olduğu için bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum." dedi. 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
2
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
4
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
5
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Ağabeyini kurşunlardan korumak isterken hayatını kaybetti
﻿Ağabeyini kurşunlardan korumak isterken hayatını kaybetti
﻿Ağabeyini kurşunlardan korumak isterken hayatını kaybetti
﻿AKP’li belediyeden suya yüzde 190 zam
﻿AKP’li belediyeden suya yüzde 190 zam
﻿AKP’li belediyeden suya yüzde 190 zam
﻿Silahlı kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
﻿Silahlı kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
﻿Silahlı kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
﻿Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu
﻿Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu
﻿Şanlıurfa’da eşek kurtarma operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.