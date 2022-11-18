İngiltere kaptanı Leah Williamson'dan açıklamalar. ''Utanç verici''

İngiltere Kadın Milli Takım Kaptanı Leah Williamson, Katar'daki Dünya Kupası için utanç duyduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Williamson, "Katar'ın ev sahibi olması tartışmalı bir seçim.

Katar'ın üzerinde bu kadar büyük bir gölge varken, dünyanın en büyük şovu olması gereken bir şeye gidiyor olmamız çok yazık. Ve dürüst olmam gerekirse, buraya nasıl geldiğimizi tam olarak bilmiyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Dünya Kupası'nı izlemek herkesi bir araya getiren şeylerden biri olduğu için bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum." dedi.