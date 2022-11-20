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Dünyanın gözü Katar'da. Dünya Kupası tüm ayrıntılarıyla Yeniçağ'da

2022 Dünya Kupası bu akşam Katar'da Katar-Ekvador maçıyla başlıyor

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:17
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Katar'dan Dünya Kupası maçlarından yorumları, perde arkalarını, en ince ayrıntıları Yeniçağ'da bulacaksınız

Dünyanın gözü Katar'da. Dünya Kupası tüm ayrıntılarıyla Yeniçağ'da
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Dünyanın kalbi santrada atıyor. 2022 Dünya Kupası bu akşam ev sahibi Katar'ın Ekvador'la oynayacağı açılış maçıyla başlıyor.
Kupada grup maçları 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak. 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta yapılacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak.
Yeniçağ, Dünya Kupası'nı en ayrıntılı bir şekilde sizlere aktaracak. Orhan Can liderliğindeki Yeniçağ ekibi 24 saat boyunca olup bitenleri Yeniçağ okurlarına anı anına duyurucak.
Sedat Kaya, Gürel Yurttaş, Sami Gürel, Cevat Kol, Fatih Saboviç, Mirza Şeker ve Yeniçağ'ın dev kadrosunun farkıyla Katar'da gizli hiçbir şey kalmayacak.
Maçların yorumları, perde arkaları, saha içinden taşanlar, Katar sokaklarında yaşananlar, takımlardan son dakika haberleri sıcağı sıcağına Yeniçağ'da olacak.
Yeniçağ'dan ayrılmayın, Dünya'nı saran bu büyük heyecanda geri kalmayın.

Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:

A GRUBU
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda

B GRUBU
İngiltere
İran
ABD
Galler

C GRUBU
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya

D GRUBU
Fransa
Avustralya
Danimarka
Tunus

E GRUBU
İspanya
Kosta Rika
Almanya
Japonya

F GRUBU
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan

G GRUBU
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun

H GRUBU
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore

Dünya Kupası'nda grup maçları fikstürü de şu şekilde

20 Kasım Pazar

19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)

21 Kasım Pazartesi

16.00: İngiltere - İran (B Grubu)

19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)

22.00: ABD - Galler (B Grubu)

22 Kasım Salı

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)

16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)

19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)

22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)

23 Kasım Çarşamba

13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)

16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)

19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)

22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)

24 Kasım Perşembe

13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)

16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)

19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)

22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)

25 Kasım Cuma

13.00: Galler - İran (B Grubu)

16.00: Katar - Senegal (A Grubu)

19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)

22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)

26 Kasım Cumartesi

13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)

16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)

19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)

22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)

27 Kasım Pazar

13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)

16.00: Belçika - Fas (F Grubu)

19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)

22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)

28 Kasım Pazartesi

13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)

16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)

19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)

22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)

29 Kasım Salı

18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)

18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)

22.00: İran - ABD (B Grubu)

22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)

30 Kasım Çarşamba

18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)

18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)

22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)

22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)

1 Aralık Perşembe

18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)

18.00: Kanada - Fas (F Grubu)

22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)

22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)

2 Aralık Cuma

18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)

18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)

22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)

22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)

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