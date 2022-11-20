Dünyanın gözü Katar'da. Dünya Kupası tüm ayrıntılarıyla Yeniçağ'da

Dünyanın kalbi santrada atıyor. 2022 Dünya Kupası bu akşam ev sahibi Katar'ın Ekvador'la oynayacağı açılış maçıyla başlıyor.
Kupada grup maçları 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak. 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta yapılacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak.
Yeniçağ, Dünya Kupası'nı en ayrıntılı bir şekilde sizlere aktaracak. Orhan Can liderliğindeki Yeniçağ ekibi 24 saat boyunca olup bitenleri Yeniçağ okurlarına anı anına duyurucak.
Sedat Kaya, Gürel Yurttaş, Sami Gürel, Cevat Kol, Fatih Saboviç, Mirza Şeker ve Yeniçağ'ın dev kadrosunun farkıyla Katar'da gizli hiçbir şey kalmayacak.
Maçların yorumları, perde arkaları, saha içinden taşanlar, Katar sokaklarında yaşananlar, takımlardan son dakika haberleri sıcağı sıcağına Yeniçağ'da olacak.
Yeniçağ'dan ayrılmayın, Dünya'nı saran bu büyük heyecanda geri kalmayın.
Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:
A GRUBU
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda
B GRUBU
İngiltere
İran
ABD
Galler
C GRUBU
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya
D GRUBU
Fransa
Avustralya
Danimarka
Tunus
E GRUBU
İspanya
Kosta Rika
Almanya
Japonya
F GRUBU
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan
G GRUBU
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun
H GRUBU
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore
Dünya Kupası'nda grup maçları fikstürü de şu şekilde
20 Kasım Pazar
19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)
21 Kasım Pazartesi
16.00: İngiltere - İran (B Grubu)
19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)
22.00: ABD - Galler (B Grubu)
22 Kasım Salı
13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)
16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)
19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)
22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)
23 Kasım Çarşamba
13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)
16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)
19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)
22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)
24 Kasım Perşembe
13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)
16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)
19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)
22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)
25 Kasım Cuma
13.00: Galler - İran (B Grubu)
16.00: Katar - Senegal (A Grubu)
19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)
22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)
26 Kasım Cumartesi
13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)
16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)
19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)
22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)
27 Kasım Pazar
13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)
16.00: Belçika - Fas (F Grubu)
19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)
22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)
28 Kasım Pazartesi
13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)
16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)
19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)
22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)
29 Kasım Salı
18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)
18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)
22.00: İran - ABD (B Grubu)
22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)
30 Kasım Çarşamba
18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)
18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)
22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)
22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)
1 Aralık Perşembe
18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)
18.00: Kanada - Fas (F Grubu)
22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)
22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)
2 Aralık Cuma
18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)
18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)
22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)
22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)
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