Dünyanın gözü Katar'da. Dünya Kupası tüm ayrıntılarıyla Yeniçağ'da

Dünyanın kalbi santrada atıyor. 2022 Dünya Kupası bu akşam ev sahibi Katar'ın Ekvador'la oynayacağı açılış maçıyla başlıyor.

Kupada grup maçları 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak. 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta yapılacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak.

Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:



A GRUBU

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda



B GRUBU

İngiltere

İran

ABD

Galler



C GRUBU

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya



D GRUBU

Fransa

Avustralya

Danimarka

Tunus



E GRUBU

İspanya

Kosta Rika

Almanya

Japonya



F GRUBU

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan



G GRUBU

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun



H GRUBU

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore



Dünya Kupası'nda grup maçları fikstürü de şu şekilde



20 Kasım Pazar



19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)



21 Kasım Pazartesi



16.00: İngiltere - İran (B Grubu)



19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)



22.00: ABD - Galler (B Grubu)



22 Kasım Salı



13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)



16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)



19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)



22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)



23 Kasım Çarşamba



13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)



16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)



19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)



22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)



24 Kasım Perşembe



13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)



16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)



19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)



22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)



25 Kasım Cuma



13.00: Galler - İran (B Grubu)



16.00: Katar - Senegal (A Grubu)



19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)



22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)



26 Kasım Cumartesi



13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)



16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)



19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)



22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)



27 Kasım Pazar



13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)



16.00: Belçika - Fas (F Grubu)



19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)



22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)



28 Kasım Pazartesi



13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)



16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)



19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)



22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)



29 Kasım Salı



18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)



18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)



22.00: İran - ABD (B Grubu)



22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)



30 Kasım Çarşamba



18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)



18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)



22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)



22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)



1 Aralık Perşembe



18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)



18.00: Kanada - Fas (F Grubu)



22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)



22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)



2 Aralık Cuma



18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)



18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)



22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)



22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)

