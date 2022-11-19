﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kiev’e ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Rishi Sunak’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le görüştüğü ve ülkesinin Ukraynalıların yanında olmaya devam edeceği sözünü verdiği belirtildi.

Sunak'ın, İngiltere'nin, Ukraynalı sivilleri ve kritik ulusal altyapıyı yoğun Rus saldırı yağmurundan korumaya yardımcı olmak için yeni hava savunma paketi sağlayacağını doğruladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"50 milyon sterlinlik savunma yardımı paketi, 125 uçaksavar silahını ve İran'ın (Rusya’ya) tedarik ettiği ölümcül insansız hava araçlarına karşı koymak için düzinelerce radar ve insansız hava aracına karşı elektronik harp yeteneği dahil teknoloji desteğini içeriyor."

"UKRAYNA VE İNGİLTERE EN GÜÇLÜ MÜTTEFİKLER OLDU"

Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Sunak'la başkent Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptığı görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.