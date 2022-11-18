Katar'da İngiltere cehennemi yaşadı. İdmana buz makinası getirdiler

İngiltere'nin bugünkü idmanında sahaya buzul rüzgarı makinesi getirildi.
İdman sonrası oyuncular soluğu makine başında alıyor.
İdman saati sıcaklık 33°C.
Biletler cep yakıyor
2022 Dünya Kupası'nda maliyetlerin yüksek olması nedeniyle Katar'a beklenenden az seyirci gitti.
Organizasyon komitesinin Pakistan'dan her ülke için yevmiyeli taraftar getirdiği iddiası sosyal medyayı salladı. Katar'da açılış maçının en ucuz bileti 340 euroya satılıyor.
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