İngiltere Kralının eşi Camilla havada dehşeti yaşadı

İngiltere Kralı Charles'ın eşi Camilla'yı taşıyan uçak , Hindistan'dan İngiltere'ye uçarken kuş çarpması sonucu büyük bir burun hasarı yaşadı. Uçak, büyük burun hasarına rağmen Heathrow'a inmeyi başardı.

Dailymail'in haberine göre Buckingham Sarayı olay hakkında yorum yapmazken 75 yaşındaki Camilla'nın uçuş korkusu biliniyor. Uçağın inişten sonraki bir fotoğrafında, hava durumu radarının bulunduğu burun konisinde büyük bir göçük olduğu görüldü.

Hasar ciddi görünse de, uçaklar ara sıra kuşlara çarpıyor ve yaşanan çarpışmanın uçak için herhangi bir tehlike yaratmadığı açıklandı.