Daha önce evlendiği için saraya alınmayan Camilla kraliçe olarak saraya girdi. İki çocuklu dul Camilla’nın intikamı

Camilla’nın kraliçe değil de konsort kraliçe olması ise Charles’tan önce evlenmiş olması.

İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth’in vefatı sonrası yerine oğlu Prens Charles, 73 yaşında tahta geçti. Charles’ın tahta çıkması sonrası eşi Camilla da Konsort Kraliçe oldu.

Camilla’nın konsort kraliçe olması ise geçmişin tozlu raflarında yatıyor. Konsort Kraliçe, eşinin sosyal rütbesini ve statüsünü paylaşırken siyasi ve askeri güçlerini paylaşmıyor.

Camilla’nın kraliçe yerine bu unvanı almasının hikayesini ise avukat Feyza Altun anlattı: İşte o hikaye:

'Gelen onlarca yorum ve mesajdan sonra yazmak zorunda hissettim. Charles, Camilla’ya en başından beri aşıktı. Siz sadece magazinden takip ederseniz Camilla’ya metres demeniz normal. Charles en başından beri tek bir kadına tutkuyla bağlıydı. Camilla daha önce sevgilisi olduğu kısacası bakire olmadığı için evlenmelerine izin vermediler ve gelecek kralın varisleri için müstakbel bir aday bulundu: Masum yüzlü, karizmatik güzel ama sinir krizleri geçiren Diana.

Ama Diana inatçıydı ve bunu değiştirebileceğini sandı. Arkadaşlar sonradan gelen Camilla değil Diana idi. Monarşinin bekaret/boşanmış kadın saplantıları olmasaydı hayatımızda Diana diye biri hiç olmayacaktı.

Diana’ya yazık olduğu kadar Charles’a da yazık, adam başka kadını sevmiş en başından beri. Eğer saygı duyduğunuz şey aşk ise Diana ile arasındakinin hiçbir zaman aşk olmadığını bilirsiniz. Hatta Charles, başka bir kadına aşık olduğu için, evlilik teklif ettiği başka akıllı kadınlar tarafından reddedilmişti. Kimse Camilla’nın gölgesinde kalmak istemedi.

Charles’ın gençliğindeki kişisel mektupları okursanız adamın içinde kopan fırtınaları gelgitlerini bunalımlarını görürsünüz.Hep tek taraflı bakıyorsunuz, anası ne derse yapmak zorunda kalan 70 sene tacı bekleyen ve hayatında tek kadın sevmiş bu adam napsın ya….'

Camilla Parker, Prens Charles ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana ile Charles ayrılığı bu aşka bağlanmıştır. Diana Spencer'in ölümünün ardından Veliaht Prens Charles ile 2005 yılında II. Elizabeth'in onayı ile evlendi.