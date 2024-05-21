Avrupa Ligi'nde kim şampiyon olacak?

Kaynak: AA
Avrupa Ligi'nde kim şampiyon olacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde kupa yarın sahibini buluyor. Bayer Leverkusen ve Atalanta, şampiyon olmak için sahaya çıkacak.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak finalde, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayımlanacak.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ
UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

EN ÇOK İSPANYOLLAR KAZANDI
İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 takımla finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

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