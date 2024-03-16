İngiltere’de 188 yılın en yağışlı 18 ayı yaşandı. Yağışların artması bekleniyor

Kaynak: Financial Times
İngiltere’de 188 yılın en yağışlı 18 ayı yaşandı. Yağışların artması bekleniyor
İngiltere 1836’dan bu yana en yağışlı 18 ayını yaşadı. Bilim insanları küresel ısınmayla beraber İngiltere’de daha fazla yağış beklediklerini belirtti.

İngiltere, kayıtların başladığı 1836'dan bu yana en yağışlı 18 ayını yaşadı. Çiftçiler suyla dolu tarlalarda ürün yetiştirmekte zorlanırken, ulaşım ağları da sel nedeniyle bozuldu.


Bazı bölgelerde daha sıcak ve yağışlı koşullar, diğerlerinde ise daha kuru ve daha sıcak koşullar yarattı; geçen yıl dünya çapında rekor düzeyde en sıcak , Birleşik Krallık için ise ikinci en sıcak yıl oldu.


"Bu, dünyamızın ısınmasının bir sonucudur" diyen Reading Üniversitesi'nden iklim bilimci Ed Hawkins, "Özellikle kışın adaya düşen yağmur miktarında büyük bir artış yaşandı. Gelecekte dünya ısınmaya devam ettikçe bu adalara daha fazla yağmur yağmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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