Çinliler bile adam oldu. Pekin Metrosu'nda insanların sağladığı iniş-biniş düzeni kameralara yansıdı

Çin’in başkenti Pekin’de metroya binmek için sıra bekleyen vatandaşların videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İstanbul'da göremediğimiz görüntülerde, vatandaşların metroya binmeden önce kapının yan tarafında tek sıra halinde dizilip, inecek olan vatandaşlara da inecek yer bırakması izleyenlerin büyük beğenisi topladı.

11 YIL ÖNCE TAM TERSİYDİ

Pekin Metrosu’nda 2013 yılında çekilen bir başka görüntüde ise bugün ki durumdan çok farklı bir düzen vardı.

11 yıl önceki görüntülerde metroya binmek isteyen vatandaşların günümüzde İstanbul’da örneklerini gördüğümüz şekilde, herkesin metroya binmek için kapının önüne yığıldığı, metronun kapısının açıldığı an herkesin metroya binmek için birbirini ezdiği ve inmek isteyenlerinde metrodan inemediği görülüyor.

“Pekin Metrosu” devletin, toplum ve ulaşıma yönelik sağlıklı politikalar attığı takdirde nasıl olumlu sonuçlar verdiği konusunda iyi bir örnek oldu.