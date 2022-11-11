11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maaşları aynı kalacak: 5 gün yerine 4 gün mesai!

Maaşları aynı kalacak: 5 gün yerine 4 gün mesai!

Belçika’da tam zamanlı bir işte haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapabilmeye olanak sağlayan yeni düzenleme 20 Kasım’da başlıyor. Çalışanların maaşı aynı kalacak.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:23
Takip Et

Maaşları aynı kalacak: 5 gün yerine 4 gün mesai!

Maaşları aynı kalacak: 5 gün yerine 4 gün mesai!
+
Aa
-

Belçika’da tam zamanlı bir işte haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapabilmeye olanak sağlayan yeni düzenleme 20 Kasım’da başlıyor.

Yeni düzenleme ile çalışanların saat sayısı, maaşı ve sosyal hakları aynı kalacak ancak 5 günde yapmaları gereken işi 4 güne yayabilecekler.

Federal hükümetin Haziran ayında kabul ettiği yeni iş gücü anlaşması, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlamayı amaçlayan düzenleme, 20 Kasım’dan itibaren özel sektör çalışanlarına 5 yerine 4 gün mesai hakkı tanıyor.

Kamu sektöründeki daha farklı çalışma koşulları nedeniyle uygulama daha çok özel sektör mensuplarını kapsıyor.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre, bilişim sektöründen, metal ve gıda sektörüne kadar hemen hemen her kesimden çalışan bu mevzuat kapsamında yer alıyor.

Haftada 5 yerine 4 gün mesai talebi çalışanların isteğine bağlı olacak. İşveren bu konuda herhangi bir zorlamada bulunmayacak.

Çalışanlar, 4 günlük mesai talebi için yazılı olarak başvuru yapacak.

Talebi yerine getirmeyi reddeden işveren, bu reddini yazılı olarak gerekçelendirerek, 1 ay içinde çalışanı bilgilendirecek.

Maaş aynı kalacak

Çalışanın talebi, işveren açısından olumsuz bir muameleye yol açmayacak ve kesinlikle işten çıkarılma veya sözleşme feshine neden olmayacak.

Çalışanların maaş ve sosyal hakları aynı kalırken, günlük yemek fişi sayısı ile yol paralarında değişiklik olabileceği belirtiliyor.

Çalışanlar, haftalık 4 günlük çalışma döneminde gönüllü fazla mesaiye kalamayacak.

Çünkü hükümete göre, fazla mesai, iş ve özel hayat arasında daha iyi bir denge kurmayı hedefleyen uygulamanın amacına aykırı.

Ghent Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan bir ankete göre, çalışanların önemli bir kısmı, aynı sayıda mesai saatinin 5 gün yerine 4 güne yayıldığı bir çalışma haftasının daha iyi bir iş-yaşam dengesine yol açacağını düşünüyor. BBCTürkçe Yusuf Özkan | Lahey

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
2
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
3
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
4
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
5
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
6
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
7
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Avrupa Birliği’nden İran'a yeni yaptırım hazırlığı
﻿Avrupa Birliği’nden İran'a yeni yaptırım hazırlığı
﻿Avrupa Birliği’nden İran'a yeni yaptırım hazırlığı
﻿Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
﻿Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
﻿Bilgisayarlar nasıl daha az enerji harcar
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme! 36 kişi yaşamını yitirmişti
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme! 36 kişi yaşamını yitirmişti
﻿Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme! 36 kişi yaşamını yitirmişti
﻿Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
﻿Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
﻿Weghorst Dünya Kupası'nda: Hollanda Milli Takımı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.