İngiltere'de 8 milyon istihdam yapay zeka riski altında

Londra merkezli düşünce kuruluşu Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü'nün (IPPR) analizine göre, İngiliz hükümetinin gerekli önlemleri almaması halinde yapay zekadan dolayı ülkede büyük çaplı istihdam kaybı yaşanabileceği belirtiliyor.

Ülkede çalışanlar tarafından yapılan görevlerin yüzde 11'inin üretken yapay zekanın ilk dalgasına maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Yapay zekadan hali hazırda en çok etkilenen pozisyonlar arasında veri tabanı yönetimi, organizasyonel ve stratejik görevleri içeren sekreterlik, müşteri hizmetleri ve idari işler gibi pozisyonları içeriyor.

Şirketlerin mevcut yapay zeka teknolojilerini süreçlerine daha fazla ve derinlemesine entegre edecekleri ikinci dalgada ise söz konusu oranın yüzde 59'a yükselebileceği düşünülüyor.

Kadınların bu tür pozisyonlarda çalışma olasılığı daha yüksek olduğundan, yapay zekanın iş süreçlerine daha fazla entegre edilmesi sebebiyle kadın istihdamının en fazla etkilenenler arasında bulunuyor.