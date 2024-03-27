Brent petrolün varil fiyatı 84,86 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 86,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu rakamda tutunamadı, günü 85,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 yüzde 0,90 düşüşle 84,88 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,88 dolardan fiyatlandı. Ural petrolünün varil fiyatı ise 77,41 dolar olarak kayıtlara geçti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ülkede talebin zayıf seyrettiği algısı neden oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının artacağı öngörülüyor. Ancak piyasadaki öngörülen stokların milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesi de petrol fiyatlarındaki düşüşe destek olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, mart boyunca yüksek seyreden petrol fiyatlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışlara yönelmesi, fiyatları baskılayan bir diğer unsur olarak görülüyor. Jeopolitik risklerin tedarikte aksamalara neden olacağı öngörüsüyle arz endişelerini artırıyor. Bu durum da fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

Rusya’da gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle üretimi kısma kararı da petrol fiyatlarındaki düşüşü engelliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,96 ile 85,04 dolar aralığının direnç, 84,78 ile 84,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.