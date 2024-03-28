Yellen’dan Çin’e uyarı

Hazine Bakanı Yellen, Çin’e yapacağı ziyaret sırasında Pekin'in güneş panelleri ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere temiz enerji endüstrilerine yönelik sübvansiyonlarının olumsuz etkileri huşunda Çin'i uyarmayı planladığını söyledi.

Yellen "Ziyaret ettiğimde Çinlilerle bu endüstrilerin aşırı kapasitesi hakkında konuşmayı ve onların bu durumun (piyasanın ucuz mallarla dolması) ABD ve aynı zamanda birçok ülke üzerinde yarattığı istenmeyen etkiyi anlamalarını sağlamayı planlıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Y/ellen "Aşırı kapasitenin yalnızca Amerikan işçileri ve firmaları ile küresel ekonomi için değil, aynı zamanda Çin ekonomisindeki üretkenlik ve büyüme için de risk oluşturduğuna dair inancımı, bizzat Çin'in bu ay Ulusal Halk Kongresi'nde kabul ettiği gibi aktaracağım" ifadelerine yer verdi.