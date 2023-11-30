İngiltere'de bütçe açığı bir belediyeyi iflas ettirdi

İngiltere'de Nottingham Belediye Meclisi, bütçedeki "önemli açık" nedeniyle fiilen iflas ettiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
İngiltere'de bütçe açığı bir belediyeyi iflas ettirdi

Nottingham Belediyesi yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, belediyenin bu yıl bütçesini dengelemeye yönelik yasal yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği belirtildi.

Açıklamada, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yönettiği belediyenin, yerel yönetim yasasının 114'üncü maddesini yürürlüğe sokarak, fiilen iflasını açıkladığı kaydedildi.

Nottingham Belediyesi, eylülde Birmingham Belediyesi'nin bütçedeki açık nedeniyle iflasını ilan etmesinin ardından, bu yıl iflas eden ikinci yerel yönetim oldu.

"İFLAS EDEN İLK BELEDİYE DEĞİLİZ"

Nottingham Belediye Meclisi Başkanı David Mellen, Sky News'e yaptığı açıklamada, belediye personeline ödeme yapacaklarını, ancak bu mali yılda bütçelerinden fazla harcama yapmayacaklarını kaydetti.

Mellen, "13 yıldır yetersiz finanse ediliyoruz, hizmetlerden kaynaklanan baskılar bizi zorluyor.

Diğer pek çok belediye zor durumda. Biz iflas eden ilk belediye değiliz, son da olmayacağız. Biz beceriksiz değiliz. Hükümet bizi düzgün şekilde finanse etmedi." ifadelerini kullandı.

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