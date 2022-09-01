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Dünyanın sonu mu geliyor ne? ABD'li senatör işçileri ayaklanmaya çağırdı

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, İngiltere'de RMT tarafından düzenlenen panelde konuşarak, "Dünyanın dört bir yanında işçilerin ayağa kalkıp bu oligarklara ‘Hepsi size ait değil’ demesinin vakti geldi" dedi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 19:16
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İngiltere'de düzenlenen panelde konuşan Bernie Sanders dünya genelinde işçilerin ayağa kalkmasının vaktinin geldiğini söyledi

Dünyanın sonu mu geliyor ne? ABD'li senatör işçileri ayaklanmaya çağırdı
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Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) tarafından dün İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TUC) Genel Merkezi'nde düzenlenen “Londra’da Kamu Taşımacılığını Koruyalım” isimli panelde, işçi sınıfına yönelik saldırılar ve ülke çapında giderek yayılan grevler ele alındı.

Evrensel’den Özden Dinç’in haberine göre Panelde RMT, UNITE, ASLEF, TSSA ve CWU sendikalarından temsilcilerin yanı sıra İşçi Partisi Milletvekili ve eski gölge maliye bakanı John McDonnell ile ABD'li Vermount Senatörü Bernie Sanders da konuşma yaptı.

Kürsüye çıkarak konuşan Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Birleşik Krallık’ta olan bitenin ABD’deki durumdan hiç farklı olmadığını ve grevdeki işçilerle dayanışma içinde olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Sanders konuşmasının büyük bölümünde en tepede oturan birkaç kişinin servetlerini her geçen gün akıl almaz şekilde katladığı mevcut düzenden bahsetti.

“ABD’DE ÜÇ KİŞİNİN SERVETİ ÜLKENİN YAKLAŞIK YARISININ SERVETİNE EŞİT”

ABD’de tam olarak üç kişinin ülkenin yaklaşık yarısının -yani 160 milyonun- elindekinin toplamına eşit bir serveti olduğunu ve İngiltere’de de benzer şekilde 100 kadar kişinin toplumun servetini elinde tuttuğunu söyledi.

Bu kadar az kişinin bu denli zengin olması ve karşılığında bu kadar çok insanın en azla yetinmeye çalışmasının ekonomik ya da ahlaki hiçbir izahının olmadığını belirten Sanders, tüm dünyada orta sınıfın giderek küçüldüğünü ve milyonlarca kişinin mutlak yoksulluk koşulları altında yaşamaya çalıştığını söyledi.

Sanders ayrıca dünya genelinde sermayenin yoğunlaşmasına dikkat çekerek birkaç çok uluslu şirketin tüm sektörlerde üretimi ve fiyatları belirlediğini vurguladı.

Sanders ekonomik ve politik hayatı kontrol eden bir avuç milyardere ve işçi sınıfını ırk ya da cinsiyet üzerinden ayrıştırmaya çalışan demagoglara karşı işçilerin bileşmesi gerektiğini söyledi ve “Dünyanın dört bir yanında işçilerin ayağa kalkıp bu oligarklara ‘Hepsi size ait değil’ demesinin vakti geldi" dedi.

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