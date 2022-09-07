43 işçi hastanelik oldu

Bolu'da faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 43 işçi, gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Zehirlendikleri değerlendirilen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, fabrikadaki yemek ve içme suyundan numune alındı.(AA)