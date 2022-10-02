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TÜRK-İŞ Genel Başkanı’ndan ‘vergi’ çıkışı: Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin gelir vergisi konusunda, "Diyoruz ki 'Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin.' Vergiyle ilgili geçen hafta bir girişim yaptık. 3-5 senedir konuşuyoruz. Ülkenin gündeminde tutmaya devam ederiz ta ki çözülene kadar." dedi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 01:09
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı’ndan ‘vergi’ çıkışı: Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin

TÜRK-İŞ Genel Başkanı’ndan ‘vergi’ çıkışı: Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, tüm taşeron işçilere kadro verilmesini ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) tamamının yasa kapsamına alınmasını istediklerini söyledi. Atalay, bir otelde düzenlenen TARIM-İŞ Sendikasının 21. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Programda konuşan Atalay, bazı işverenlerin, sahibi oldukları iş yerlerinde sendikal örgütlenme istemediklerini belirterek, "Talebimi burada siyasilere, Meclis'e bir daha yineliyorum. İktidarı, muhalefeti, bir grup toplantısında çıkıp desinler ki 'İşçiyi örgütlendi diye kapının önüne koymayın, işçilere mobbing uygulamayın.' Hepiniz iş yerlerinde örgütlenin. TÜRK-İŞ'e falan değil işçi kimi istiyorsa ona gitsin, yeter ki örgütlensin" ifadelerini kullandı.

Örgütlenmenin olduğu iş yerlerinde, iş kazalarındaki düşüşe dikkati çeken Atalay, "merhametsiz işverenler" ile mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Çalışma hayatındaki güncel sorunlara değinen Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi ne var Türkiye'nin gündeminde? Vergiyi konuşuyoruz. Diyoruz ki 'Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin.' Vergiyle ilgili geçen hafta bir girişim yaptık. 3-5 senedir konuşuyoruz. Ülkenin gündeminde tutmaya devam ederiz ta ki çözülene kadar. Neyi konuşuyoruz? 2018'de 700 bine yakın taşeron işçi kadroya geçti, KİT'ler kaldı. 70 bin kişi var, bunları kadroya geçirin. Şimdi bunlara 'tamam' diyorlar ama bir o kadar daha adam aldılar. Haydi KİT'leri bir ay sonra kadroya geçirdiniz, onun dışında kiralık araçlar, ambulanslar var, aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Bunlar kalacak. Yine bunları konuşmaya devam edeceğiz. Talebimiz, bir tane taşeron dışarıda kalmadan hepsini devletin çatısı altına alın. EYT ile ilgili bir tane EYT'li dışarıda kalmadan bu yasayı çıkarın. Geçici işçilerle ilgili sorunun zannediyorum önümüzdeki günlerde büyük bölümünü çözeriz. Bir tane geçici işçi dışarıda kalmasın."

İşçilerin sorunlarının çözümü için takipçi olacaklarını vurgulayan Atalay, bankaların maaş promosyonlarının güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Atalay, tarımın olmadığı yerde hiçbir şeyin öneminin bulunmadığını belirterek, dünyanın en büyük araştırma-geliştirme sistemlerinin Türkiye'de olduğunu ancak sağlıklı çalıştırılmadığını söyledi.

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