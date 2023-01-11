Manchester United ve Newcastle kazandı

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United ve Newcastle United, yarı finale yükseldi.
Lig Kupası'nın çeyrek final aşaması, iki karşılaşmayla başladı.
Manchester United, sahasında Charlton'ı 21. dakikada Antony, 90 ve 90+4. dakikalarda Marcus Rashford'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.
Newcastle United ise evinde Leicester City'yi 60. dakikada Dan Burn ve 72. dakikada Joelinton'un bulduğu gollerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.
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