İngiltere'de müthiş maç. Dakika 77: 1-3. Dakika 90: 4-3

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İngiltere'de müthiş maç. Dakika 77: 1-3. Dakika 90: 4-3
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta müthiş bir geri dönüş maçına sahne oldu.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United kendi sahasında West Ham'la karşılaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 6. dakikada Alexander Isak'ın penaltı golüyle öne geçti.

Ancak West Ham, oyunda üstünlüğü ele aldı. 21. dakikada Michail Antonio, 45+10'da Muhammed Kudüs, 48. dakikada da Jarrod Bowen'ın golleriyle iki farklı öne geçti.

Maçın bitmesine 13 dakika kala Newcastle, Alexander Isak'ın ikinci penaltısıyla farkı 1'e indirdi.

Oyuna sonradan giren Harvey Barnes 83. dakikada durumu 3-3 yaptı. Barnes, 90. dakikada tekrar sahneye çıktı ve ceza alanı dışından attığı müthiş şutla maçın skorunu ilan etti:

Newcastle 4 - West Ham 3.

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