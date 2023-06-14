İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git

İngiltere'de pratisyen hekimler, maaş zammı oranında hükümetle süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu yıl üçüncü kez iş bıraktı.

İngiltere'de pratisyen hekimler bu yıl üçüncü kez greve git

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İngiltere'de sağlık alanındaki iş gücünün yaklaşık yarısını oluşturan pratisyen hekimler, rutin ve acil sağlık hizmetlerinde 72 saatlik greve gitti.

Pratisyen hekimleri ve tıp öğrencilerini temsil eden İngiliz Tabipler Birliği (BMA) sendikası, hükümetin yüzde 5 ücret artışı teklifini reddediyor.

Hükümetten "inandırıcı bir teklif" beklediğini açıklayan BMA, 15 yıldır enflasyonun altında yapılan zamları telafi etmek için yüzde 35'lik artış talebinde bulunuyor.

BMA, hükümetin pozisyonunu değiştirmemesi halinde grevlerin yaz boyunca süreceği uyarısını dile getirdi.

Pratisyen hekimlerin bu yılki üçüncü grevi, 17 Haziran'da yerel saatle 07.00'de sona erecek.

Öte yandan, sağlık yetkilileri, ülkenin bazı bölgelerinde görülen aşırı sıcak hava dalgasının, pratisyen hekimlerin iş bırakma eylemiyle birleşince sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim mart ve nisanda da greve gitmişti.

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