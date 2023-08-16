Benzin zammını Dünya'daki krize bağlayanlara Demirtaş'tan tokat gibi yanıt

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş zamlara, “Faizi indirdik, TL Çöp oldu, tabii artacak benzin. Ne olacağını sanıyorduk?” diyerek tepki gösterdi.

Benzin zammını Dünya'daki krize bağlayanlara Demirtaş'tan tokat gibi yanıt

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar toplumda tepki uyandırmaya devam ederken Prof. Dr. Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son benzin zammı ardından durumu eleştirdi.

Benzin fiyatlarına son olarak 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Böylece benzinde de seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 90,4’e ulaştı.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 38 lira sınırına yaklaştı. Ankara ve İzmir’de ise benzin litre fiyatı 38 lirayı aştı.

Demirtaş benzin zammına tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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“Benzine bir zam daha geldi.

Bu zamların Dünya’daki krizle alakası var deniyor.

Alakası YOK!

Zamların bizim hatalarımız ile alakası var. Faizi indirdik, TL Çöp oldu, tabii artacak benzin! ne olacağını sanıyorduk?”

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