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İngiltere'den ameliyat için gelen genç kadına anestezi altında cinsel taciz

Estetik ameliyatı olmak için İngiltere'den İstanbul'a gelen genç kadın, erkek hemşirenin cinsel tacizine maruz kaldı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:04
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İngiltere'den ameliyat için gelmişti... Baygın kadına hastanede taciz

İngiltere'den ameliyat için gelen genç kadına anestezi altında cinsel taciz
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İngiltere'de yaşayan Karolin P. isimli genç kadın, estetik operasyonu yaptırmak için anlaşma sağladığı Şişli'deki özel hastaneye geldi. Hastaneye bıçak altına yatan kadın, iddialara göre kabusu yaşadı. Karolin P., anestezi altındayken hastanede çalışan erkek hemşirenin kendisini istismar ettiğini öne sürerek durumu hastane yönetimine bildirirken, hemşirenin ise iddiaların ardından istifa ederek hastaneden ayrıldığı ortaya çıktı.

ANESTEZİ ALTINDA CİNSEL İSTİSMAR

Estetik ameliyat olmak amacıyla Ekim 2021'de İngiltere'den İstanbul'a gelen Karolin P., Şişli'deki lüks bir özel hastaneyle anlaştı. Genç kadın 6 Ekim'de ameliyat masasına yattı.

Ameliyat sonrası özel odaya alınan genç kadın anestezinin etkisinde olduğu bir anda Fatih B. isimli hemşire içeri girdi. İddiaya göre hemşire, anestezi etkisi altındaki genç kadına cinsel istismarda bulundu.

Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı. Yine iddiaya göre, kısa süre sonra odaya yeniden giren hemşire, tacizde bulunduğu genç kadının üzerine kapıyı kilitleyerek tacizlerine devam etti.

İSTİFASINI VERDİ

Ertesi gün taburcu edilen Karolin, yaşadıklarını arkadaşına anlattı. Arkadaşının ısrarıyla maruz kaldığı olayı hastane görevlilerine de ileten genç kadın, hemşirenin kendisine istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Hemşire Fatih B.'nin ise genç kadının ihbarından saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı.

LÜKS HASTANEDE SKANDAL İDDİA

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, olayla ilgili hastane yönetimi kamera kayıtlarını incelediğinde, genç kadının odasına katta görevli erkek hemşirenin girdiğini, ardından kattaki ikinci hemşirenin de birinci hemşirenin hemen ardından içeri girdiğini tespit etti.

Fatih B.'den sonra içeri girdiği tespit edilen hemşirenin hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

İSTİFA ETMESİ ŞÜPHE UYANDIRICI

Hemşire F.G., uygunsuz bir durum görmediğini ifade etti. Yönetim, idari soruşturma sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Genç kadının iddialarını araştırdığını belirten yönetim, tacizle ilgili bir delil elde edemediğini fakat hemşirenin istifa ederek iş akdine son vermesinin şüphe uyandırıcı bir durum olduğunu kaydetti. Mağdur kadının kendilerine sunduğu bir mesajın ise hemşire Fatih B. tarafından kendisine atıldığını iddia ettiğini belirten yönetim, mesajın incelenmesini talep etti.

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