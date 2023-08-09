İngiltere'den göçmen açıklaması: Gemileri beğenmiyorlarsa Fransa'ya defolup gitsinler

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin Başkan Yardımcısı Lee Anderson'un, gemilere taşınan göçmenlere yönelik "Gemileri beğenmiyorlarsa Fransa'ya defolup gitsinler." ifadelerine partisinden destek, muhalefetten ise tepki geldi.

KAYNAK: AA
İngiltere'den göçmen açıklaması: Gemileri beğenmiyorlarsa Fransa'ya defolup gitsinler

Anderson, Express haber sitesine yaptığı açıklamada, otellerde kalan düzensiz göçmenlerin gemilere taşınmasına tepki gösteren ve kararı yargıya taşıyan Care4Calais grubuna yanıt verdi.

Ülkenin güneyindeki Portland Limanı'nda demirli Bibby Stockholm gemisine dün itibarıyla ilk sığınmacı grubunun yerleşmesiyle ilgili konuşan Anderson, "Gemileri beğenmiyorlarsa Fransa'ya defolup gitsinler." diye konuştu.

Anderson, ülkedeki şartları beğenmeyen göçmenlere Fransa'ya dönme ya da hiç İngiltere'ye gelmeme çağrısı yaparken, eski İçişleri Bakanı Priti Patel de "Bu gruplar ve avukatlar ülkenin yardım sistemini sağarken ülkeye gelen sığınmacılar ile onları buraya getiren çetelerin eylemlerine hiçbir tepki göstermiyorlar. Yalnızca insanların dertlerinden avantaj sağlamak, haklı olarak 'Yeter artık' diyen vergi mükelleflerini küçümsemek." dedi.

"UTANÇ VERİCİ"

Anderson'un göçmenlere yönelik açıklamasına kendi partisinden destek gelirken muhalefet partilerinin temsilcileri ise tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Alex Chalk, "Lee Anderson, İngiliz halkının öfkesini dile getiriyor. Kullandığı ifadeler çok kaba olabilir ama tepkisi yerinde." dedi. Chalk, göçmenlerin girdikleri ilk ülkede sığınma talep edebileceğini de hatırlattı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinden Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise Anderson'a X adını alan Twitter üzerinden yanıt vererek, "Kullandığınız dil önemlidir. Bunlar 13 yıldır hükümette. Korkunç başarısızlıklarından geriye kalan tek şey daha fazla bölünme ve nefret. Biz daha iyisini hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Liberal Demokrat Partiden Alistair Carmichel ise Anderson'u savunan Chalk'a yönelik, "Utanç verici ve hükümetin ne kadar zayıfladığının başka bir göstergesi." değerlendirmesini yaptı.

Carmichel, sığınma sisteminde bekleyen 180 bin başvurunun hükümetin oluşturduğu problemlerin sonucu olduğuna da işaret etti.

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