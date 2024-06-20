İngiltere'nin 8 yıldır bitmeyen çilesini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'nin 8 yıldır bitmeyen çilesini açıkladı

Volkan Aliakar yazdı: İngiltere'nin 8 yıldır bitmeyen çilesini açıkladı

Hemen hemen her büyük turnuvanın doğal favorilerinden olan İngiltere, EURO 2024'e 1-0'lık Sırbistan galibiyetiyle başlamıştı.

Ancak ortaya konan futbol hiç de iç açıcı değildi. Kaleci Pickford'un takımın santrforu Harry Kane'den daha fazla topla buluşması, yeteri kadar pozisyon üretilememesi eleştiri oklarını haklı olarak teknik direktör Gareth Southgate'e çevirdi.

2016 yılından bu yana İngiltere'nin başında bulunan Gareth Southgate takımı bir adım ileri taşıyamadı. Birbirinden ünlü yıldızların bulunduğu ekibine adeta bir kement atıp dizginleyen İngiliz çalıştırıcı, Danimarka karşısında da bu katı savunma anlayışından vazgeçmedi.

Foden, Bellingham, Saka, Kane'yi hep rakibi karşılarken gördük. Böyle olunca da İngiltere hücum anlamında çok zayıf kaldı. Buldukları gol de zaten bireysel beceriyle geldi. Sağ bekten adeta bir ok gibi fırlayan 34 yaşındaki Kyle Walker, 21 yaşındaki Kristansen'in bir anlık dalgınlığından yararlandı topu kaptı. Ceza sahasına çevirdiği meşin yuvarlağı Harry Kane filelerle buluşturdu.

Ancak dakikalar 35'i gösterdiğinde Hjulmand 35 metreden öyle bir şut çıkardı ki, kaleci Pickford'un yapacağı hiçbir şey yoktu.

1-1 tamamlanan ilk yarıda ortaya çıkan istatistikler aslında her şeyi anlatıyordu.

Gol girişiminde 9/5, kaleyi bulan şutlarda 4/2, kornerlerde 2/0 üstünlüğü bulunan Danimarka toplam pas sayısında da 320/275 öndeydi.

Southgate bu durumdan memnun olacak ki, ikinci yarıya da aynı 11'le başladı. İnanılır gibi değil!

Böyle olunca da İngiltere'nin kısır ve sıkıcı futbolu devam etti. 56. dakikada Foden'ın kendi çabalarıyla yarattığı tehlikede, top direkten döndü.

Southgate 70. dakikada hücum hattını tamamen değiştirdi. Foden, Saka ve Kane kenara geldi, yerlerine Bowen, Eze ve Watkins girdi. Ancak sadece isimler farklıydı. Kalan bölümde skoru değiştirecek hiçbir pozisyon bulamadılar.

Danimarka iyi mücadelesiyle hak ettiği 1 puanı aldı. 1-2 yıldızları olsa kazanmaları içten bile değildi.

C Grubu'nda her şey son maça kaldı. İngiltere elini kolunu sallayıp çıkacağı grupta Southgate'in garip oyun anlayışı nedeniyle sıkıntıya düştü. Son 16'ya yükselirler, ancak bu şekilde şampiyonluk hayal.

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