İnme inmeden bilinmesi gerekenler

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülküf Önal, halk arasında inme olarak bilinen serebrovasküler hastalığına nasıl müdahale edilmesini açıkladı.

KAYNAK: DHA
İnme inmeden bilinmesi gerekenler

İnmenin, damar tıkanması ya da beyin içi kanama nedeniyle geliştiğini ifade eden Önal, hastalığın damar sertliği, emboli, nadiren travma, enfeksiyon veya tümoral bir olaya bağlı olarak da gelişebildiğini söyledi. Prof. Önal, inmenin basit bir anlatımla, beynin herhangi bir bölümünün kanlanmasının aniden kesilmesi anlamına geldiğini belirterek, beyin hücrelerinin sürekli oksijene ihtiyaç duyduğunu, kan akımının durmasıyla bu hücrelerin harabiyete uğradığını veya öldüğünü açıkladı.

HER 100 KİŞİDEN KAÇINDA GÖRÜLÜR

İnmenin, zaman zaman ‘beyin krizi’ olarak da isimlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Önal, şunları söyledi:

“Bir kan pıhtısına bağlı kan akışının durmasıyla oluşan iskemik inme, 10 inme hastasının 7’sinde görülür. Hemorajik inme ise bozulmuş ya da incelmiş bir damarın yırtılması ile oluşur. Çok az bir grup hastada inme sebepsiz olarak gelişebilmektedir. Kalp ve kanser hastalıklarından sonra dünyadaki üçüncü en sık görülen ölüm nedeni inmedir. İnme dünyada ileri yaşlarda sakatlığa neden olan birinci hastalıktır. İnme sıklıkla 65 yaş üzerinde görülür. 75 yaş üzerinde, her 100 kişinin birinde inme görülmektedir. Bebekler de dahil olmak üzere her yaşta görülebilir.”

Önal, beynin farklı bölümlerinin vücudun farklı kısımlarının kontrolünü sağladığını ifade ederek, beynin etkilenen bölgesine ve etkilenen bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak hastanın sağlık durumunun değişiklik gösterdiğini vurguladı. Ani olarak ortaya çıkan klinik durumda, özellikle kol, bacak veya her ikisinde güçsüzlük görülebildiğini, bunun tam veya kısmi felç olarak gözlenebildiğini aktaran Önal, yüzde kayma, konuşmada, yutmada, iletişimde, dengede ve görmede bozulma ve vücudun herhangi bir yerinde uyuşma olabildiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Önal, baş ağrısının da özellikle kanamalarda görüldüğünü ve bilinç bozukluğunun hafif veya çok ağır (koma) şeklinde olabildiğini söyledi.

HAREKETSİZLİKTEN UZAK KALINMALI

İnmeye bağlı gelişen klinik tablonun 24 saatten kısa sürdüğü durumların da ‘mini inme’ olarak adlandırıldığını aktaran Önal, bu kişilerin, hastalığın kalıcı hale dönüşme olasılığı en yüksek hasta grubu olduğunu belirtti. Bu süreçte nöroloji uzmanlarının, ihtiyaç halinde radyoloji ve beyin cerrahi uzmanları ile birlikte çalışabildiğini dile getiren Önal, ‘Ancak bu tedavi yöntemlerine rağmen tedavi oranı çok yüksek değildir. Hatta tedaviye bağlı komplikasyonlar ile ölüm gerçekleşebilir. Bu nedenle korunmak daha önemlidir. Riskli hasta gruplarının, uygun kontrol ve tedavilerini aksatmaması gerekir.’ Uyarısı yaptı.

Prof. Dr. Önal, inmeden korunmak için sigaradan, alkolden, hareketsizlikten uzak durulması gerektiğine işaret ederek, ayrıca yüksek kan basıncı, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliğinin mutlaka tedavi edilmesi ve uygunsuz diyetten uzak durulması gerektiğini vurguladı.


DHA

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı Güncel
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi Güncel
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi