İnme tedavisi için umut verici gelişme. Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, inme hastalarına umut olabilecek bir yöntem geliştirdi. Beyindeki hasarlı nöronların yerini alabilecek yeni nöronlar üretmek için bağışıklık sisteminin bir parçası olan mikrogliya hücrelerini başarıyla değiştirdiler.

Türkiye’de inme, ölüm ve sakatlık nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İnme, beyin damarlarının tıkanması ya da kanaması sonucu ortaya çıkıyor.

İnme sonrası kaybedilen beyin fonksiyonlarını geri kazanmak için etkili bir tedavi yöntemi henüz yok.

Kyushu Üniversitesi’nden araştırmacılar, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınladıkları çalışmada, mikrogliya hücrelerinin genetik olarak değiştirilerek nöronlara dönüştürülebildiğini gösterdiler. Bu yöntemle, farelerde inme benzeri hasar oluşturulduktan sonra, yeni nöronlar beynin hasar gören bölgesine entegre oldu ve farelerin motor becerilerinde iyileşme görüldü. Bu çalışma, insanlarda da uygulanabilirse, inme hastalarının yaşam kalitesini artırabilir. Ancak, bu aşamada daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.