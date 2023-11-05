İnşaat kazısında Helenistik ve Roma dönemi eserleri keşfedildi

Samsun İlkadım’da başlatılan inşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı.

KAYNAK: AA
İnşaat kazısında Helenistik ve Roma dönemi eserleri keşfedildi

Samsun İlkadım İlçesindeki Tepecik Mahallesi'nde başlatılan konut projesi çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Samsun Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

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Müze arkeologları tarafından yürütülen çalışmada, Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

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Kalıntıların en önemli bölümünü ise altyapı sistemi ve su kanalı oluşturuyor. Sikke, seramik parçaları, çatı kiremit, mezar ve mimari kalıntıların bulunduğu alanın eski dönemlerde yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

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İlkadım Belediyesi tarafından koruma altına alınan alanda kurtarma kazısı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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